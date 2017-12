BMW M5 med firehjulstræk viser sit værd i første test

Hvor?

Hvad er nyt?

BMW M5 i seneste generation præsenteres på knastør asfalt på Estoril-racerbanen i Portugal.

I den seneste M5 er antallet af hestekræfter vokset til 600, mens momentet er løbet løbsk til 750 Nm. Sammenlignet med den forrige M5 er det et hop i ydelse på 40 hk og 70 Nm. Grundmotoren er den samme som i forrige generation af M5. Det betyder, at den nye F90-generation gemmer en 4,4-liters V8'er med biturbo under den lange motorhjelm.



For første gang nogensinde har M5 måtte ty til firehjulstræk frem for baghjulstræk. Systemet er fuldstændigt åbent, hvilket i teorien betyder, at samtlige kræfter kan sendes frit mellem de to aksler – altså også 100 pct. til forhjulene. I de to firehjulstrukne programmer, 4WD og 4WD Sport, vil M5 altid favoriserer baghjulene, og først sende power til fordækkene, når bagdækkene mister greb. Forskellen på de to firehjulstrukne programmer er mængden af tolerance, der udvises fra ESC-systemet – 4WD Sport tillader mere bøllekørsel med bred bagende.