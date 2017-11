Bentley Bentayga V8 Diesel: Gør plads for kongen

Dukker der så et par sving op (det ved bilen i forvejen fra dens navigation), udfoldes der noget, der føles som magi.

Her er fire køreprogrammer og fire indstillinger af luftundervognen. I Sport sænker SUV-kongen sig mod asfalten, går et par gear ned i den 8-trins automatgearkasse fra ZF, og sætter ladetryk på turboladerne. Så kan du bare komme an.

Opfører sig som en lettere bil

Med quattro firehjulstræk, elektronisk spær, anti-dykkefunktion, traction control og 117 andre systemer kaster den 2,4 ton SUV sig gennem svinget med en lethed som om, den var en Peugeot 106 Rallye. 48V-strømsystemet tillader aktive krængningsstabilisatorer, der forhindrer bilen i at krænge. Det er vildt at opleve. Den farer gennem sving uden at krænge, og man skal køre vanvittigt for at fremkalde bare et lillebitte hvin fra de 27,5 cm brede dæk.