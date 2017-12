Audi RS4 fra dengang V8 var det eneste rigtige valg

Audi Drive Select-systemet giver flere køreprogrammer at vælge mellem og det bør være muligt at finde en kombination af undervogn, styretøj og motorstyring, der passer dig og forholdene. Her synes jeg, at styretøjet i Dynamic bliver for tungt, men det er der altså råd for.

Desværre fjerner det også en smule af den dér følelse, vi kalder køreglæde. Selv da Audi lukker mig ind på Red Bull Ring, der tidligere har været vært for F1-løb, og jeg med svimlende hastigheder flår familie-øsen rundt i supertider, synes det næsten for let og udramatisk.

De keramiske bremser høvler, igen og igen, ubesværet farten fra et godt stykke over 200 km/t, langt nok ned til at tage hårnålssvingene – og grebet rundt i kurverne er næsten ufatteligt. Der er ikke mange biler, der ville kunne hænge på her.

Du er aldrig i tvivl om, at du kører en ingeniør-bedrift, og bilens mange Vorsprung durch Technik-systemer og hjælpemidler kunne sikkert lande den på månen, hvis de blev programmeret til det.

Er det så godt eller skidt? For nogle er det alt, mens andre foretrækker en mere, skal vi sige ... jordnær oplevelse. Men så igen, RS4 Avant er noget nær den perfekte allrounder, der både kan køre på racerbaner og gennem sne og slud med sit avancerede firehjulstræk – og have børn og bagage med på ferieturen.

Denne test er bagt i Bil Magasinet nr. 251 fra august 2012. Nyd testen indtil vi er klar med testen af den helt nye Audi RS4, der nu kører med V6-motor.