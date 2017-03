Zenvo fejrer 10 års jubilæum med ny superbil

Tiden flyver afsted, og det virker næsten utroligt, at det er hele 10 år siden, vores venner fra Zenvo præsenterede deres første superbil. Den var dog ikke helt problemfri, og en af de første modeller fik blandt andet en hård medfart fra Top Gear-trioen, da den brændte af to omgange under deres tests.

Men det danske bilmærke lever stadig i bedste velgående, og nu er de tilbage på banen igen. Denne gang er det med en 10 års jubilæums-model, som bliver præsenteret ved dette års Geneva International Motor Show ved siden af bilmærker som Koenigsegg og Bugatti.

1150 heste og lynhurtig gearkasse

Jubilæumsmodellen er baseret på Zenvo’s nye TS1 GT, der er beskrevet som et miks af en hyperbil og en grand tourer. Selvom det ikke er helt ny model, da den bygger samme platform som den forrige, har den stadig været under udvikling de seneste to år.

Bilens 1150 hestekræfter leveres af samme 5.9-liters V8, som vi kender fra den tidligere udgave. Gearkassen har dog fået en stor opdatering, der ifølge Zenvo kan lave ligeså hurtigere skift som en dobbeltkoblingsgearkasse, selvom det en 7-gears sekventiel paddle-gearkasse.

Foreløbig er der tale om et salg til Europa og Mellemøsten, hvor nye kommerciel direktør, Nigel Gordon-Stewart, skal være med til at skabe fremtiden for Zenvo. Nigel har tidligere haft store stillinger hos Lamborghini, Lotus og McLaren.

Desværre for os, bliver vi nødt til at vente til den 7. marts, hvor Geneva International Motor Show løber af stablen, før vi får bilen at se i levende live så at sige.

Se de to teaser-billeder herunder.