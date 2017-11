De første to punkter er udviklet i samarbejde med to laboratorier på Massachusetts Institute of Technology (MIT): “Dinca Research Lab” og “Mechanosynthesis Group”

"For præcis et år siden lavede vi en aftale med Massachusetts Institute of Technology. Det markerede indledningen på samarbejdet mellem to oplagte partnere for at skrive en ny side i superbilens historie," siger Stefano Domenicali, CEO for Automobili Lamborghini.