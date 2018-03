VW viser sin store selvkørende luksusbil

Volkswagens bestyrelsesformand, Dr. Herbert Diess, udtalte i forbindelse med præsentationen af I.D. Vizzion konceptbilen på Genève Motor Show:

”Ved første blik demonstrerer I.D. Vizzion, hvordan den nye MEB elbilsplatform giver os en helt ny form for frihed i forhold til at designe bilens interiør og eksteriør.”

Det er meningen at betjening af I.D. Vizzion skal være enkel. Med de nye selvkørende biler, skal vi også vende os til et hav af nye begreber. VW vil gøre interaktionen mellem menneske og maskine nemmere ved hjælp af det de kalder ”Augmented Reality”, mixed-reality-brillen og stemmestyret betjening.

”Augmented Reality” indebærer brugen af virtuelle funktioner og displays, der er projekteret inde i bilen. Passagererne ser disse funktioner med deres HoloLens og betjener dem via gestikulation. Bilens kommunikationsteknologi er udviklet til at fungere som en virtuel assistent, der kan lære og reagere empatisk. I.D. Vizzion er et ’smart device’ på hjul, der ikke behøver nogen fører, fordi den kører af sig selv.