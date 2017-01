VW vipper Volvo af pinden med den mest solgte bilmodel i 2016

Lige siden 1963 har de svenske bilisters foretrukne bilmodel været fra Volvo. I det seneste år har statistikken været præget af Volvo XC60 og V70. Men nu må Volvo overgive denne ære til deres tyske konkurrent fra Volkswagen. Volkswagen Golf har nemlig overtaget denne titel. Ud af 372.296 solgte stod Volkswagen Golf for 22.084 biler. Sjovt nok var det også en Volkswagen der havde titlen tilbage i 1962, dengang var det en “Boblen” som var den mest solgte model i Sverige.

Der er to primærer forklaringer på, at Volkswagen Golf tager sejren. Dels har Golf-porteføljen efterhånden meget omfangsrig, med varianter i stort set alle klasse - lige fra en sporty GTI til en rummelig Sportsvan. Så det er næsten noget for et hvert behov.

Derudover findes en anden stor del af forklaringen i Volvo’s nye strategi, hvor de i højere grad fokusere på de større og dyre S/V90-modeller. Det lægger selvsagt en lille dæmper på omsætningshastigheden.

Volvo har dog ikke så meget at være trist over, fordi de sidder stadig ganske tungt på det svenske bilsalg. De er nemlig stadig solidt med en front og tager 2., 3. og 4. pladsen. Med disse placeringer er der ikke nogen risiko for, at Volvo som mærke