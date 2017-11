VW Tiguan Allspace priserne er klar, se dem hér

Stort set alle modeller med DSG-gear

Tiguan Allspace introduceres med et bredt modelprogram, der følger det, som vi kender fra Tiguan. Det vil sige, at Allspace kommer med tre TSI-benzinmotorer og tre TDI-dieselmotorer, forhjuls- og firehjulstræk og tre udstyrstrin; Trendline, Comfortline og Highline. 6- og 7-trins DSG-gear er standard på alle modeller undtagen på 1,4 TSI Trendline og 2,0 TDI Trendline, der er udstyret med 6-trins manuel gearkasse.

Tiguan Allspace kan fås til priser fra 389.995 kr. for en Trendline med forhjulstræk, en 150 hk 1,4 TSI-motor og 6-trins manuel gearkasse, der kører op til 16,7 km/l ifølge EU-normen. Ønskes 6-trins DSG-gear og Comfortline-udstyr til prisen 453.395 kr.

På TDI-dieselmotorerne starter priserne for Allspace ved 414.995 kr. for en Trendline 2,0 TDI med 150 hk og 6-trins manuel gearkasse. Ønskes firehjulstræk starter priserne ved 527.995 kr. for en 150 hk 2,0 TDI med 7-trins DSG-gear og Comfortline-udstyr. Modelprogrammet toppes af en Allspace 2,0 TDI DSG Highline til 659.995 kr., der kører med en 240 hk og 500 Nm stærk 2,0 biturbo dieselmotor og er i stand til at nå 100 km/t på blot 6,7 sek. og en topfart på 228 km/t.