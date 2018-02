VW’s store luksus-SUV er lige om hjørnet

Tilbage i starten af 2000, da SUV-feberen første gang tog danskerne med storm og alle skulle have en Porsche Cayenne eller VW Touareg på guleplader, gik det godt for VW’s store SUV. Derefter kom finanskrisen og folk der bare drømte om at købe en stor SUV, blev slået ned af janteloven og købte en VW Tiguan i stedet for.

Det svigtende salg sendte Touareg ud af det danske modelprogram og den danske importør markedsførte den ikke. Nu er tiderne heldigvis skiftet, og du kan igen godt tillade dig at køre en stor SUV, hvilket nok også kan være noget af grunden til, at VW igen lancerer en Touareg på det danske marked – allerede i slutningen af 2018.