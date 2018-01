VW Golf Sportsvan med 130 hk og dansk hifi-lyd for 285.000 kr.

1,5 TSI får premiere i Sportsvan

Motorprogrammet omfatter fire TSI-benzinere på 85-150 hk og to dieselmotorer på 115 og 150 hk.

De to nye 1,5 TSI-motorer med 130 og 150 hk har automatisk cylinderdeaktivering, en elektrisk styret variabel turbolader (130 hk) og en avanceret coastingfunktion (i forbindelse med DSG-gear), der slukker motoren, når du slipper speederen, og bilen ruller videre ved hastigheder på op til 130 km/t.

Et lithium-ion-batteri leverer strøm til bilens elektriske funktioner, når motoren er koblet ud og slukket, og når du igen træder på speederen, springer motoren automatisk i gang. Det er med til at opnå et angivet forbrug på op til 19,6 km/l.

Den faceliftede Golf Sportsvan kan ses og prøves til Åbent Hus hos de danske Volkswagen-forhandlere d. 18 marts fra kl. 11-16.