Det nye Rugbrød låser op, når det genkender dit ansigt

Den første model i den nye elbilfamilie fra Volkswagen kommer i 2020. Det bliver den eldrevne I.D. Buzz, der er en genfødsel af det ikoniske Rugbrød. Bilen vil blive født med delvist selvkørende funktion, der frem mod 2025 vil blive opdateret, indtil bilen kan køre uden hjælp fra føreren.

Autopiloten skal styre både komfort-, sikkerheds- og køreassistentsystemer baseret på behandling af data fra sensorer uden på og inden i bilen.

Få nye funktioner trådløst

Systemerne vil blive forbedret og opgraderet via software updates, der vil kunne gennemføres automatisk via den trådløse internetforbindelse, som er standard. Tesla har opdateret sine biler på denne måde siden 2012, og det fungerer fint.

Det vil også være muligt at tilføje flere egenskaber, efterhånden som teknologien indenfor selvkørende biler udvikles. Takket være deep learning, vil fremtidens biler være i stand til at lære at vurdere forskellige trafiksituationer nøjagtig og analysere andre trafikanters opførsel og derudfra foretage den rette handling.