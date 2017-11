VW Amarok kåret til Årets Pickup i Europa

Juryen fremhæver den 8-trins automatgearkasse og den stærke 3,0 V6 TDI-motor, der yder fra 163 til 224 hk.

”Motorens kultiverede motorgang og smidighed sætter ny standard i denne klasse. Amarok V6 TDI savner på ingen måde motorkraft. Det brede udvalg af 3-liters TDI-dieselmotorer, dækker en bred gruppe af kunders behov for motorkraft og trækkraft,” lyder det i juryens begrundelse.

Juryen var desuden imponeret over Amaroks køreegenskaber på vej og dens terrænduelighed.

Mere end bare en livsstils-bil

”Vi er meget taknemmelige for at modtage prisen for Årets Pickup i Europa 2018. Med den nye Amarok har vi igen lyttet til kundernes ønsker og behov, og vi har opnået endnu mere motorkraft, drejningsmoment og bedre terrænegenskaber. Det handler om mere end bare luksus og livsstil," sagde Dr. Eckhard Scholz, bestyrelsesformand for Volkswagen Nutzfahrzeuge, ved overrækkelsen af prisen.

Anden generation af Amarok med V6 TDI-motorer er i år solgt i 65.200 eksemplarer – en stigning på 13,2 pct. i forhold til 2016.