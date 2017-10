Karrosseriet er udelukkende fremstillet i kulfiber for at spare vægt, og det er 45 pct. stivere end i Volvo S90, som den deler platform med. For at opnå en sportslig fremtoning i forhold til Volvo S90, har Polestar skåret hele 32 cm af akselafstanden og gjort bagenden 20 cm kortere, hvilket bringer den samlede længde på Polestar 1 ned på 4,50 meter.