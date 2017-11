Volkswagen lufter deres nye Polo GTI R5!

Siden 2011 har Volkswagen været dominerende til World Rally Championship (WRC), og den stime har de tilsyneladen ikke tænkt sig at give slip på. Det ligner en sikker sejr, at dømme udfra designet – men nu ved vi jo alle godt, at det ikke er sådan man vinder et rallymesterskab. Ifølge VW kommer den til at yde 270 hestekræfter fra en turboladet 4-cylindret motor, der er koblet sammen med en 5-trins sekventiel gearkasse.

Det er stadig uvist om VW kommer til at stille med et fabriksteam til WRC i 2018, men det forhindrer ikke privat financierede teams i at stille op, hvilket de har mulighed for med den nye Polo GTI R5.