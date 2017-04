Volkswagen afslører højbenet elbil med rækkevidde på 500 kilometer

Hvis du er på udkig efter en moderne bil, er det svært at komme udenom en crossover- eller SUV-lignende model. Og med den seneste kursændring fra regeringen er det pludselig blevet billigere at købe elbil igen, så umiddelbart må Volkswagens nyeste konceptbil, som netop nu vises frem på biludstillingen i Shanghai, være et oplagt bud på en bil til den moderne familie.

Byder Tesla op til dans

Konceptbilens præstationer lever i hvert fald op til moderne standarder for elbiler. Med en 100 procent elektrisk motor, firehjulstræk og en rækkevidde på op til 500 kilometer står den tyske elbil ikke i skyggen af sin amerikanske rival, Model X fra Tesla, som dog er noget større.