Vildeste Ferrari til dato ser snart dagens lys

En bils downforce er afgørende for dens opførsel på vejen. Jo mere downforce, des hurtigere kan man køre i sving. Men høj downforce gavner også en bils stabilitet, både i acceleration og ved kørsel med høj hastighed. Høj stabilitet og gode svingegenskaber er vigtige ingredienser for køreglæden, så også her spiller downforce en vigtig rolle.

Den nok mest iøjenfaldende ændring på Evo-versionen er den ekstra fastmonterede hækvinge, som supplerer – og arbejder i samspil med den eksisterende aktive bagspoiler.