Vild vanskabning: Henrik Fisker minder os om, at man skal stoppe, mens legen er god

Ingen V8'er her

Udseendet får én til at tro, at der ligger en stor V8’er under hjelmen, men der må vi nok skuffe dig, fordi eftersom den er baseret på en Chevrolet Colorado, så er der kun to motorvarianter at vælge mellem. Du kan enten få en fire-cylindret dieselmotor på 2,8-liter eller en benzindrevet 3,6-liters V6’er med 308 hk.