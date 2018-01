Video: Her er verdens hurtigste invalidebil!

Den nye Ford GT er ikke blot skabt til at vinde Le Mans, den er skabt til at tage alverdens gader med storm.

I 2016 ansøgte 6.500 bilentusiaster verden over om lov til at købe den eksklusive og eftertragtede superbil, Ford GT.

Nu kommer den første sending biler til Europa - og den første Ford GT i Skandinavien får en dansk ejer, nemlig racerkøreren Jason Watt.

Se filmen og se, hvordan Jason Watt reagerede, da han modtog sin nye Ford GT ved et pressearrangement i København den 25. januar 2018.

Superbilen med det dråbeformede karrosseri i kulfiber og den 3.5-liters EcoBoost V6-motor med 647 hestekræfter er noget af det hurtigste Ford nogenside har produceret. Med et produktionstal på kun 1.000 eksemplarer af den nye Ford GT og over 6.500 ansøgere, var det et nåleøje Jason Watt skulle igennem for at blive til én af de heldige udvalgte købere.

Men nu er den her, Jason Watt har fået sin drøm om Ford GT opfyldt. Men Jason er ikke blot ejer af en spritny Ford GT årgang 2017, han er den første i Danmark – og i Skandinavien.

Ligesom Jason Watts Ford GT fra 2005 skal også den nye superbil ombygges, så den kan håndbetjenes. I den forbindelse udtaler Jason Watt, som altid, med et smil i øjet;

"Jeg tør godt påstå - uden at have belæg for det - at det også er verdens hurtigste invalidebil"

Se videoen hvor ny Ford GT bliver afsløret for første gang i Danmark.