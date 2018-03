Viborg skal bygge 1.250 el- og golfbiler i 2018

Viborg skal bygge 1.250 golfbiler i 2018

Dansk golfbilproducent har fået strøm til produktion af elbiler til nærtransport og golfbaner

Mens Zenvo endnu kun har produceret færre end 20 biler, så går det anderledes godt for dansk bilproduktion i Viborg, hvor Garia og JP Group forventer at producere mindst 1.250 nye el- og golfbiler i 2018, og efter en langsom og hård fødsel forventer Garia at give overskud i 2018.