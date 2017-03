Verdenspremiere: Hils på Volkswagens nye topmodel

Idéen er ikke ny. En Gran Turismo-inspireret og mere sportslig udgave af VW Passat har været en del af programmet før - både i form af Passat CC og sidenhen CC – men nu er tyskerne klar med et helt friskt bud på en fastback-formet cruiser. Navnet er Arteon.

Med den nye Arteon udvider Volkswagen modelprogrammet med en ny Gran Turismo-model, der skal positioneres over den velkendte Passat og forsøge at forene elegance og sportslighed i et nyt design.

Arteon har lige nu verdenspremiere på biludstillingen i Geneve, der åbnes for offentligheden d. 9. marts.

Proportioner med pæn plads

Den nye Arteon er bygget på Volkswagens MQB-platform ligesom en stor del af VW-koncernens andre modeller.

Motorerne i Arteon ligger tværgående og det skaber plads; Mellem akslerne har Arteon en akselafstand på hele 2.841 mm. Tilsvarende korte er udhængene på den næsten 4.862 mm lange bil. Arteon måler 1.871 mm i bredden og 1.427 mm i højden.

Volkswagen lover masser af benplads til bagsædepassagerer og et variabelt bagagerum, med plads til mellem 563 og hele 1.557 liter bagage.