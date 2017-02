Den kraftfulde V12’er er ifølge Ferrari let at håndtere, samtidig med at den leverer en spændende køredynamisk oplevelse, som kan udfordre enhver chauffør. Der introduceres eksempelvis en ny version af softwaren ”Virtual Short Wheelbase ” - kendt fra F12tdf-modellen - som er udviklet for at forbedre indstyring og responstid.

Seneste udgave af ”Ferraris Side Slip Control”-system introduceres i 812 Superfast. Systemet gør enhver chauffør i stand til at køre ud over bilens skridgrænse, uden at kontrollen mistes. Optimalt til en dag på racerbanen.