Venstrebaneturister skal have psykologhjælp

Når Vejdirektoratet spørger trafikanterne om, hvorfor de ikke holder til højre, svarer hovedparten, at de ikke trækker ind, fordi de gerne vil undgå at blive fanget i indersporet, hvis andre ikke gør plads til, at de kan trække ud igen senere.

Problemet med kørsel i indersporet et størst for de uerfarne bilister. Blandt de 18-29 årige siger 35 pct., at de er bange for at blive spærret inde i indersporet, mens det kun gælder for 21 pct. af de 60-69 årige.

”Hvis vi bliver bedre til at tager mere hensyn til hinanden i trafikken, kan vi både opnå, at flere trækker til højre, når det er muligt, og at høfligheden bliver gengældt, når bilister gerne vil trække ud i overhalingssporet igen,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

