Utroligt: Bilister mangler respekt for skolepatruljer

Vis respekt for skolepatruljen

En del af lærerne på landets skoler kan også genkende billedet med voksne trafikanter, der ikke viser nok hensyn på skolevejene. I marts måned har Lærerstandens Brandforsikring spurgt 761 lærere og forældre blandt deres medlemmer i hele landet, om de oplever, at trafikanterne viser hensyn til de børn, der går eller cykler i skole. 20 % svarer, at trafikanterne slet ikke eller i mindre grad viser hensyn til børnene.

For at løse problemet vil Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring over de næste tre år sætte ind med en kampagne, der skal minde trafikanterne om, at de skal vise hensyn til børn og skolepatruljerne, og at det er vigtigt, at man følger skolepatruljernes anvisninger, når man møder dem i trafikken.

Desuden vil Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring via undervisning hjælpe med at klæde eleverne i skolepatruljerne bedre på, så de ved, hvad man skal gøre, når man møder en utålmodig trafikant.

"Mange elever er glade for at være med i skolepatruljerne, og sådan skal det blive ved med at være. Deres indsats fortjener den største respekt fra os alle, der færdes i trafikken. Derfor er det oplagt, at vi sætter fokus på respekten fra de øvrige trafikanter og samtidig klæder skolepatruljerne på, så de ved, at når en utålmodig bilist hidser sig op, så har det intet med skolepatruljen at gøre, men fordi bilisten selv er træt, presset eller stresset" siger Mikkel Klausen, CSR-chef i Lærerstandens Brandforsikring.