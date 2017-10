Urørt McLaren F1 til salg - ejeren har aldrig kørt i bilen!

Alle McLaren F1'ere blev leveret med et fuldt værktøjssæt - ikke at det var planen, at kunderne selv skulle servicere sin bil - nej tanken var endnu mere servicemindet.

Med alt hvad der skal til for at servicere en McLaren F1, kunne McLaren sende sine mekanikere rundt til sine kunder i hele verden og servicere bilen. Så slap kunderne for at skulle transportere sin bil hen til et special-værksted, for at løse tingene. Det kunne praktisk talt klares på stedet.