Ups! Er det her Porsche´s næste 911?

I den moderne tidsalder vi lever i, forsøger producenterne ofte forgæves at holde deres nyeste biler hemmelige for offentligheden, indtil de er klar til præsentation. Med tests der foregår i de mest øde og ufremkommelige egne af verdenen og iklædt obskure farvemønstre holdes bilerne væk fra nysgerrige blikke og kameralinser. Dog kan der forekomme en smutter, og her er det tilsyneladende sket i Porsche´s inderste rækker.

Billedet er lagt op på Instagram og stammer efter sigende fra en Porsche-værksted. Mere specifikt hævder fotografen at have taget billedet på Porsche Zentrum Augsburg i Gersthofen, Tyskland. Det viser kun bagenden, som ganske vidst er umiskendeligt Porschedesign, men den adskiller sig alligevel en del fra den nuværende 911´er.

En af de mest iøjenfaldende ændringer er den gemmengående lygte-bånd, som forbinder baglygterne. Dette er et designelement, som vi allerede nu har set på Panamera og Cayenne.