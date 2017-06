Tysk vejhjælp er trætte af danske bilturister

Mens vi kører 110 km/t på de skandinaviske veje, er hastigheden ofte betydeligt højere på den tyske Autobahn. Og ved lange stræk i høj fart er de gamle gummidæk ikke modstandsdygtige over for varmen.

- Kører du 140 km/t mens et dæk pludselig bliver revet op, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad der kan ske, siger skadechef i If Skadeforsikring, Anne Løcke Nørgaard.

Mange danskere har vejhjælp i Europa via deres kaskoforsikring, og der sker hundredvis af bilbjærgninger hver sommer, hvor forsikringen hjælper. Der er dog ingen statistik over, hvor mange ødelagte dæk, de tyske vejhjælpere rykker ud til.

- De vejhjælpere, der arbejder for os i Tyskland oplyser, at beskadigede dæk, motorstop og problemer med bilens elektronik, er de mest almindelige årsager til, at vejhjælp må rykke ud til danskere, oplyser Anne Løcke Nørgaard.

Autocampere skaber flest problemer

For biler, der kører i Danmark, anbefaler If at skifte sommerdæk efter fire til fem sæsoner på bilen, men det kan variere alt efter, hvordan dækkene opbevares og hvilken belastning, der udsættes for.

Skal man køre ved høj hastighed på de tyske motorveje, er det særligt vigtigt med så frisk gummi på dækkene som muligt.

- Selv om der kun er begrænset slid på gummi og dækmønster, skal det med i betragtningerne, at gummis egenskaber ændrer sig over tid, understreger Anne Løcke Nørgaard.

Hun anbefaler bilejere, som er usikre på om dækkene bør udskiftes, at rådføre sig med et dækværksted, før den lange tur til eller gennem Tyskland.

- Vejhjælperne i Tyskland peger særligt på, at dækkene i flere skandinaviske autocampere er både gamle og dårlige. Den begrænsede brug og slid bevirker, at mange strækker dækskiftet lidt for langt, siger skadechefen.