Under hjelmen sætter ABT også sit aftryk og sparker 70 heste ekstra i den fantastiske V10-motor, så den samlede ydelse komme til at lyde på 610 hk – det samme som i en R8 V10 Spyder Plus.

Et nyt udstødningssystem gør det muligt at booste motoren yderligere til at producere 630 hk - og så får den et endnu vildere skrig fra den omdrejningsvillige V10'er.