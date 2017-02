Træt af asfaltens hvide striber? Her får du firehjulstræk for alle pengene

Tidligere har firehjulstrækkere været biler, som har kostet en formue, men efterhånden kan du godt anskaffe dig en uden at gå fra hus og hjem.

Ifølge en analyse fra bilpriser.dk, ligger forklaringen i, at mange bilfabrikker har set et marked i at forsyne de lidt mindre modeller med 4x4 for at øge konkurrencen på markedet.

Oversigten herunder skal ikke ses som en kåring eller en vurdering af bilerne, men blot en oversigt over, hvordan de ligger prismæssigt i forhold til hinanden.