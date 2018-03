Toyota viser helt ny RAV4

Det vil være muligt at vælge mellem to nye drivlinjer. Begge er både mere brændstoføkonomiske og samtidig også kraftigere, end det man kender fra den nuværende RAV4.

Den mest populære bliver uden tvivl en ny hybridmotor, der kombinerer en 2.5-liters benzinmotor med to elmotorer, hvoraf den ene i den firehjulstrukne udgave udelukkende driver baghjulene.

En ny 2-liters benzinmotor bliver alternativet for de, der ikke tiltales af hybrid. I benzinudgaven vil det være muligt at vælge mellem manuelt eller automatgear. Hybridudgaven kommer altid med det automatiske CVT-gear, bedre kendt som milliongear. Toyota siger, at de har gjort det bedre. Vi krydser fingre, for CVT-gear har aldrig været en favorit her på Bil Magasinet.