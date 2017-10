Toyota vil lokke os med ny miljøvenlig sportsvogn

Bilen får sine kræfter fra Toyotas hybrid-system, THS-R (Toyota Hybrid System-Racing), som også anvendes i Toyotas Le Mans hybridracerbil, TS050 Hybrid. Det er planen at den både skal bygges med automat og manuel gearkasse. På toppen af gearknoppen sidder en start/stop-knap under en rød ’hætte’, som skulle du til at affyre et missil fra en jægerfly.

GR HV Sports Concept måler 440 cm i længden, 181 cm i bredden og kun 128 cm i højden og er til sammenligning derfor både længere, bredere og lavere end Toyotas nuværende eneste nye sportsvogn GT86, men i virkeligheden er der nok mere tale om et lettere modificeret GT86-karrosseri. De to sportsvogne er ligeledes begge to udstyret med baghjulstræk.

Der er ingen konkrete informationer om motorens ydelse i koncept sportsvognen, men hybridbatteri ligger placeret centralt i bilen, hvilket bidrager positivt til bilens sportslige køreegenskaber.