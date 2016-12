Toyota Prius løber med sejren som årets mest sikre bil

Det europæiske sikkerhedssamarbejde, Euro NCAP, har udført årets sidste runde crashtests. 2016 bød på en procedureændring, der betyder, at biler testes i to udgaver; med og uden sikkerhedsmæssigt ekstraudstyr.

Et hurtigt kig på de forskellige tests EURO NCAP har udført viser, at der er stor forskel på, om en bil testes med standardudstyr eller om den er udstyret med ekstra sikkerhedsudstyr.

Men ganske imponernede er det Toyota Prius, der topper dette års liste, selvom den er testet med standardudstyr. Prius hiver sig ind på en førsteplads lige foran Mercedes-Benz E-klasse.





På trejde og fjedre pladsen finder vi hhv. Toyota Hilux og den nye Kia Niro, men disse to er testet med ekstra sikkerhedsudstyr. Kigger man på testen uden ekstraudstyr, så ser billedet ikke lige så godt ud. Her opnår ingen af de to de maksimale fem stjerne. Toyota Hilux dumper to stjerner ned, så den kun får tre stjerner i standardudstyr. Helt så slemt står det ikke til for Kia Niro, som “kun” mister en stjerne.

I vores afgiftsplagede land bliver de færreste biler solgt med fuld sikkerhedspakke, fordi der stadig skal betales afgift af sikkerhedsudstyr. Men det forhindrer selvfølgelig ikke bilproducenterne i at kunne markedsføre deres biler som havende femstjernet sikkerhed, selvom den udgave, de fleste køber, måske kun opnår tre stjerner.