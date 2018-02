Toyota pifter deres lille Aygo op

Ifølge Toyota har de haft fokus på at forbedre køreegenskaberne i den nye Aygo – her har kørekomforten været vigtig. De skulle efter sigende have formindske støjniveauet i kabinen, men Toyota melder ingenting om hvordan. Aygo fås med Toyota’s 3-cylindrede benzinmotor på 1 liter.

Den er blevet opgraderet til at yde, hold ny fast – tre ekstra hestekræfter. Så det er næppe her, du kommer til at opleve nogen stor forskel.