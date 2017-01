Toyota klar med hårdtpumpet rally-Yaris til gaden

Navnet ligger ikke fast endnu, men i aftes fik vi første snært af Toyota’s sportslige Yaris. Selvom vi heller ikke kender en lanceringsdato, er vi så småt begyndt at glæde os. Vi har nemlig fået at vide, at den lille og lette bil får mere end 210 hk under hjelmen.

“Mere end 210 hestekræfter?”. Ja, fremadrettet kan du få en raket af en Yaris, der kun efterlader røg og duften af brændte dæk. De mange heste bliver højst sandsynligt produceret af den 1.6-liters fire-cylindrede turbomotor, som vi kender fra den hårdkogte Yaris, der skal deltage i WRC-Rally.

Sort, stram og stærk

Udover de ekstra motorkræfter får Yaris’en også et nyt udseende og tekniske forbedringer.

De mest synlige forandringer spottes fra bagenden, hvor den lille racer har fået bredere baglygter og en sortmalet hækspoiler. Den sorte farve går igennem hele designet, hvor rudelister, sidespejle, alufælgene og udstødningen er malet.

Under det hårde ydre gemmer sig også bedre og mere sporty køreegenskaber. Affjedringen og undervogn er strammet op, og Yaris’en er udstyret med større bremser, der kan holde til det ekstra spark, som motoren leverer.

Du kan opleve den nye Yaris ved biludstillingen i Geneve mellem d. 9. og 19. marts 2017.