Toyota klar med facelift til den populære Yaris

Hybridudgaven af den nye Yaris trumfer klarer teoretiske 30,3 km/l ved blandet kørsel og en CO-udledning på beskedne 75 g/km.

I en pressemeddelelse skriver Toyota, at ingeniørernes store fokusområde i videreudviklingen af Yaris Hybrid har været at reducere støj og vibrationer yderligere, særligt under acceleration, hvilket må siges at være tiltrængt.

Det er lykkedes bl.a. ved brug af et nyt motorophæng samt nye drivaksler fortil. Samtidig skulle justeringer af både støddæmpere og den elektriske servostyring have forbedret komforten betragteligt og gjort hybridbilens styretøj mere præcist. Det ser vi frem til at prøve på egen hånd.