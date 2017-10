Toyota GR HV er sandsynligvis fremtidens sportsvogn

Teknisk set præsenterer Toyota en anden hybridløsning i gearkassen, som er en kombination af automatgear og et 6-trins manuelt gear.

Sandheden er nok, at det er en trinløs automatgearkasse, som det kendes fra Toyotas hybridbiler, men her kombineret med muligheden for at skifte manuelt i en 6-trins H-gearkasse, som i et almindelig personbil med 6 gear.

Hvordan det fungerer i praksis må vi vente med at se. Og vi ved ikke hvor længe, for Toyota vil end ikke sige, om conceptbilen overhovedet komme, og slet ikke hvornår.