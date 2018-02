Toyota genopliver legendarisk sportsvogn

Så er det bekræftet!

Toyota's mest ikoniske sportsvogn genopstår. På den internationale biludstilling i Geneve i Schweiz i starten af marts kan man få en forsmag på, hvordan en helt ny udgave af Toyota's legendariske sportsvognsikon, Supra vil komme til at se ud. Det sker gennem en koncept-racerbil, som vil pryde udstillingsstanden hos Toyota i hal 4 i den schweiziske storby fra 6. marts og små to uger frem.

Toyota vil først på et senere tidspunkt vise den endelige version af den helt nye udgave af sin ikoniske sportsvogn samt sætte dato på selve gen-introduktionen.

Som vi før har fortalt, bliver den nye Supra højst sandsynlig en del af Toyota's sportsvognsprogram, Gazoo Racing. Gazoo Racing betyder det samme for Toyota, som AMG betyder for Mercedes-Benz. De har allerede lanceret den første bil i form af den lille hidsigprop, Yaris GRMN.

Endvidere er den nye Supra et produkt af et tæt samarbejde mellem BMW og Toyota. De har i fællesskab udviklet en platform, der også kommer til at danne grundlag for BMW Z4.

Der har været flere spekulationer om, hvilke motorer den vil blive lanceret med. Meget tyder på, at Supra'en kommer med en eller anden form for hybrid-drivlinje, der er koblet sammen med en V6-motor.