Toyota chef erkender: Ny Supra skulle være kommet noget før

Under et interview, som er bragt på den australske hjemmeside Drive, undskylder Supra’s chefingeniør, Tetsuya Tada-san for den lange ventetid og erkender, at de kunne have lanceret en ny Supra lang tid før.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den nye Supra bliver udviklet i tæt samarbejde med BMW. De to bilproducenter er nemlig gået sammen om at udvikle en fælles platform, som kan bruges på tværs på både Supra og BMW Z4. Tilbage i 2012, mens Toyota lige var blevet klar med GT86, pakkede Tada-san en kuffert og rejste til München, hvor han i al hemmelighed holdt møder med BMW om et fremtidigt samarbejde – det er disse møder, vi ser frugterne af nu. Et samarbejde, der i øvrigt også betød udveksling af hybridteknologi, brintteknologi samt dieselmotorer mærkerne i mellem.

Fra starten af har det været meget vigtigt, at de to bilen skulle have hver sin identitet. Men fælles for dem bliver, at de som udgangspunkt kommer til at køre med en rækkesekser og baghjulstræk, et perfekt layout eftersom begge biler oprindeligt har kørt med 6-cylindrede motorer, med cylinderende placeret på en lige række. Vi er spændt på at se, hvordan hardcore Supra-fans vil have det med, at så meget af den grundlæggende teknik bliver udvikler i Tyskland, af BMW og ikke af Toyota i Japan. Men det må tiden vise, nu skal de bare skynde sig at få bilerne køreklar og ud på vejen.