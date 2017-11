Tillykke Toyota - du er efterhånden en gammel dame!

Toyota Motor Corporation, som selskabet i Japan hedder, har ca. 350.000 ansatte over hele verden. Toyota sælger biler i over 170 lande, og mærket har 75 bilfabrikker over hele verden.

Siden 1937 er det blevet til over 250 millioner solgte biler, og Toyota Corolla er blandt de mest solgte modeller i verden. I år forventes det samlede salg at blive på over 10 mio. biler, heraf næsten 1,5 mio. hybridbiler.

Om stifteren af Toyota Motor Corporation Kiichiro Toyoda havde regnet med dette, da han udvidede produktionen af vævemaskiner til også at omfatte automobiler, melder historien ikke noget om.

Toyota begyndte oprindeligt for over 100 år siden som producent af automatiske vævemaskiner. Det foregik under navnet Toyoda Enterprise. Men efter en studietur i USA i 1929 fik Kiichiro, sønnen til grundlæggeren af Toyoda Enterprise, særlig stor interesse for biler.

Det førte til oprettelsen af en underafdeling i vævemaskine-virksomheden, der udelukkende fokuserede på automobiler, som biler blev kaldt dengang.

Efter seks måneders udviklingsarbejde stod den første ladvogn Model G1 klar i 1935. Herefter fortsatte udviklingen af en egentlig personbil, og prototypen Model AA stod færdig allerede året efter.