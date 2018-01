Tillykke med de 70 år – sådan vil Porsche fejre sig selv

Den eldrevne Mission E er klar i år

For fremtiden står Mission E i startblokken – den første rent elektriske bil fra tyske Zuffenhausen. Konceptbilen kombinerer Porsche's design med performance præstationer og hverdagsanvendelighed.

Den 4-dørs model med fire enkeltsæder har en systemydelse på over 600 hk og en rækkevidde på mere end 500 km, og den accelererer fra 0-100 km/t på under 3,5 sek. og har en ladetid på ca. 15 min. for at opnå 80 % af den elektriske energi.

Til fremtidsprojektet investerer Porsche ca. 1. mia. euro og skaber alene på hovedsædet i Stuttgart-Zuffenhausen, hvor Mission E bliver bygget, mere end 1.200 nye arbejdspladser.