Test: Sådan undgår du at blive blændet af de nye lygter

Det prøver de nye glas at kompensere for ved at gøre mellemzonen større og zonen for kort afstand mindre. Det fungerer i praksis, når først man har vænnet sig til det. Det tog mig tre dage at vænne hjerne og øjne til de nye glas – det er en stor omvæltning for øjne og hjerne pludselig at få alting i høj opløsning.

De nye brilleglas kræver en omfattende synstest. Ved hjælp af infrarødt lys måles over 2.500 referencepunkter, der sendes ind på nethinden. Prøven tager op mod en time og kortlægger øjets styrker og svagheder ved kraftigt og svagt lys, hvorfor det er muligt at slibe brilleglas mere præcist til den enkelte brugers behov. Det er meningen, at man skal gå med de nye glas hele tiden, men bruger man meget tid ved en skærm, anbefales en decideret skærmbrille som supplement.

Priserne begynder ved cirka 3.500 kr. for enkeltstyrkeglas.