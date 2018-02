Test: Nu kan Nissan's elbus køre længere end ud af indkørslen

HVAD SKER DER

Nu får e-NV200 og den teknisk identiske personbiludgave Evalia et nyt 40 kWh-batteri med 60 pct. længere rækkevidde, så den nu kan køre 280 km i NEDC-normen*.

For at give føreren et mere realistisk billede af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet, har bilen gennemgået en WLTP*-test i virkelig trafik. Den viser, at kunderne på en enkelt opladning kan køre fra op til 200 km ved blandet kørsel og op til 301 km ved bykørsel. Det svarer til en forøgelse af rækkevidden på over 60 pct. i forhold til den tidligere generation af bilen.

Har ansvar for miljøet i byerne

“Virksomhederne påvirker i høj grad luftkvaliteten og trafiktætheden – især i centrum af byerne, og Nissan e-NV200 bidrager til at reducere CO2-emissionerne fra biler. Som verdens førende producent af elbiler arbejder Nissan dedikeret med at hjælpe virksomheder og forbrugere med at skabe en mere bæredygtig fremtid, og her spiller e-NV200 en vigtig rolle,” siger Gareth Dunsmore, som er Director, Electric Vehicle hos Nissan Europe.

* Nissan afventer typegodkendelse på NEDC/WLTP.