Test: Familiebilen, der kører de første 30 km på strøm

Kia har lanceret en stationcar med et CO2-udslip på 33 g/km og det seneste sikkerhedsudstyr.

Den kan køre på strøm op til 62 km under ideelle forhold - i praksis er det noget mindre, men med fuldt opladet batteri lykkedes det os at køre 30 km på motorvej, før strømmen slap op og benzinmotoren trådte til. Det er noget nær rekord for en plugin hybrid.

Hvad er en plugin hybrid?

En plugin hybrid er en biltype med to former for motorer og et batteri, der kan lades op. I Kia Optima SW Plugin Hybrid er det en 2-liters benzinmotor, der er kombineret med en elmotor og et lithium-batteri i bagagerummet.

Batteriet kan lades i en hurtiglader på et par timer, og meningen er, at du kører på billig strøm til hverdag og til og fra arbejde. Her er er ingen emissioner fra bilen. Skal du på længere ture, starter benzinmotoren automatisk, og bilen finder så selv ud at udnytte energien fra de to motorer og batteriet bedste muligt.

Den samlede rækkevidde er op mod 980 km, og hybriden kombinerer dermed det bedste fra el- og benzinbiler.