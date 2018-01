Tag på eventyr med Grandland X

SUV’ens fordele

Med sit markante og dynamiske SUV-design er Grandland X en opsigtsvækkende bil, uanset hvor du befinder dig. Med muligheden for at toppe bilen af med et imponerende panoramatag kan kabinens rummelighed øges og omgivelserne lukkes ind. På denne måde kan du få det optimale ud af turen gennem eksempelvis Alperne.

SUV-designet har også den åbenlyse fordel af masser af plads – både på forsæde og bagsæde, og giver føreren et godt udsyn og overblik, så man føler sig som kaptajnen på et skib. Også komforten er i top. Med sine ergonomiske forsæder sørger Opel Grandland X for, at du sidder godt, uanset hvor langt du skal køre. De ergonomiske forsæder er certificeret af et tysk videncenter for sund ergonomi og sikrer, at du altid har en afslappet siddeposition.