SUV'erne buldrer derudaf! 2017 viste at vi vil have større biler

Gunni Mikkelsen oplyser at salget i 2017 startede med at være bedre end i 2016, men at en konsolidering over sommeren samt en opbremsning af salget i forbindelse med de politiske forhandlinger om registreringsafgifterne, bevirkede at antallet af solgte biler blev marginalt lavere end i 2016. Gunni Mikkelsen oplyser ydermere, at de tre sænkninger af registreringsafgifterne, de seneste med et ”grønt snit” gør, at De Danske Bilimportører forventer at 2018 umiddelbart vil fortsætte på samme høje niveau som i 2016 og 2017.

’Vi er naturligvis glade for det flotte bilsalg og de positive tendenser. Vi har en lav ledighed, et øget behov for mobilitet og en god samfundsøkonomi og reallønsfremgang, hvilket er med til at drive det høje bilsalg.

Samtidig ser vi også en masse nye tilbud i markedet, hvilket medvirker til at det er blevet nemmere at skaffe sig adgang til en ny bil.’ tilføjer Gunni Mikkelsen

Tabellen nedenfor viser antallet af personbiler i de enkelte segmenter i 2017 og 2016 samt den procentvise andel af totalmarkedet.