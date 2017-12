Strisserne skal køre Yamaha de næste fire år

Det skriver MC-Revyen 2017

MC-Revyen 2017 bringer et komplet overblik over det danske motorcykelmarked. Redaktør Klavs Lyngfeldt skriver om den store Yamaha i bogen:

"Hvad der er godt nok for politiets færdselspatrulje, er sikkert også godt nok til dig. Og FJR’en, der i årevis har været panserbassernes foretrukne tohjuler, blev endnu bedre fra og med 2016-årgangen. Den bredt trækkende 1298-kubikker med ride by wire-indsprøjtning og køreprogrammerne T og S yder stadig 146 hk og 138 Nm. Og den fortrinlige komfort bag kåben med eljusterbart glas, er der heller ikke ændret ved.

Elektronisk styret affjedring

Men du kan nu spole km af med betydelig lavere omdrejninger, for FJR har fået en helt ny og lettere gearkasse med et gear mere, og 6.-gearet er tilmed ekstra højt udvekslet.

Koblingen er nu af slipper/assist-typen og instrumenteringen er moderniseret, så du lettere kan overskue de mange informationer. FJR-programmet består stadig af denne basisudgave, AE til 296.990 kr. med elektronisk styret affjedring – og AS til 304.990 kr., som både har el-affjedringen og elektromagnetisk gearskifte. På AE og AS hjælper nedlægningsafhængigt LED-kurvelys dig med at kigge ind i svingene, når mørket er faldet på."