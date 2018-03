For at fordrive tiden lidt, mens vi venter på Competition-udgaven af M2, som ventes at få mindst 400 hk, har BMW på udstillingen i Geneve præsenteret et lille sort bæst ved navn BMW M2 Black Shadow Edition.

Motor og effekt er identiske med en standard M2, hvilket er ensbetydende med 370 hk fra den 6-cylindrede rækkemotor, som fodres af en enkelt turbolader. 0-100 km/t er dermed overstået på 4,3 sek, hvis man vælger versionen med automatgear.