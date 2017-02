Stelvio First Edition: Nu kan du bestille Alfas nye SUV

Sportslighed og unikt design kan ofte forbindes med Alfa Romeo. Spørgsmålet er, om italenerne har formået at trække disse egenskaber med over i deres nye SUV? Stelvio er mærkets første SUV nogensinde, hvilket selvfølgelig øger spændingen endnu mere.

Nu er den første Stelvio-model så på vej mod det danske marked. Den kaldes for First Edition, kommer 280 hestekræfter, firehjulstræk, automatgear og det som Alfa selv kalder for, “alt i udstyr”, hvad det så end skal betyde.

Udvendig får du 20" aluminiumsfælge, lakerede bremsekalibre, Bi-Xenon forlygter, forkromede vinduesrammer, ekstra tonede ruder bag og lys i dørhåndtagene.

Herlighederne hos Alfa Romeo koster 930.000 kroner, og kan bestilles hos de danske Alfa Romeo forhandlere nu.