ST-Line skal give sporty Ford'er til folket

Ford lancerede et nyt sportsligt udstyrstrim for et år siden samtidig med lanceringen af den opfriskede Kuga, og det spreder sig nu til yderligere fem af mærkets modeller.

Det nye udstyrsniveau hedder ST-Line og er prissat, så det i de fleste tilfælde vil være uattraktivt at vælge det hidtil mest populære trim, Titanium. I hvert fald hvad angår Ford Focus, hvor ST-Line ligefrem er billigere end Titanium på trods af et højere udstyrsniveau.

Seks modeller som ST-Line

Fremover fås Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max, Kuga og Edge med ST-Line udstyr. Det omfatter større alufælge, skørtesæt, sportsrat og -stole med røde kontrastsyninger med mere.