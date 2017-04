Spionfotos: Næsten produktionsklar Porsche 911 GT3 RS spottet

Da Porsche lancerede første generation af 991 GT3, var det første gang, at bilen kun kunne fås med Porsche's dobbeltkoblingsgearkasse, PDK.

For de hardcore Porsche-purister havde Porsche nærmest begået en dødssynd, fordi i deres verden skal en GT3’er have manuelt gear. Derfor var glæden stor, da Porsche annoncerede, at de ville lancere en 911R, som basalt set er en 911 GT3 RS uden hækvinge og med manuelt gear. Men produktionen var begrænset til blot 991 styk, og priserne skød med det samme i vejret.

Men at Porsche valgte at udvikle en 6-trins manuel gearkasse fik folk til at spekulere. For alle ved, at det er dyrt at udvikle en ny gearkasse, så Porsche måtte have planer om at bruge den i flere biler end de 991 styk 911R, som blev produceret.

Ganske rigtigt så lancerede Porsche sin nye GT3 med muligheden for at vælge PDK eller manuelt gear. Det forventes også, at kunder, der bestiller en GT3 RS, får mulighed for at få den med manuelt gear.