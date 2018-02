Med introduktionen af 718’eren var der derfor mange som frygtede, at dette ville betyde et farvel til de seks cylindre i den næste generation GT4.

Men den frygt lader til at være ubegrundet, for vedvarende rygter siger, at den nye Cayman GT4 kommer til at gøre brug af en neddroslet udgave af den 4-liters GT3-motor, som blev introduceret i 991.2 generationen.